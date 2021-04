Tragödie in Turin: Mann tötet Sohn, Frau und älteres Ehepaar

In Rivarolo Canavese, einer Gemeinde der Stadt von Turin, ist es in der Nacht auf Sonntag zu einer Familientragödie gekommen: Kurz nach 3 Uhr haben die Carabinieri 4 Tote in einem Privathaus aufgefunden. Ein Rentner hatte seine Frau und seinen beeinträchtigten Sohn in seiner Wohnung erschossen. Daraufhin tötete er auch ein älteres Ehepaar, dem die Wohnung gehörte und das im Obergeschoss desselben Gebäudes lebte.Beim Eintreffen der Carabinieri verletzte sich der Mann mit seiner Pistole selbst schwer. Er befindet sich nun in kritischem Zustand im Krankenhaus von Turin.

ansa/jot