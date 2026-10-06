Der Mann, ein Geistlicher, der seinen Urlaub alleine in Tisens verbrachte, war zuvor mit dem Bus nach St. Gertraud gefahren und von dort zu Fuß weitergewandert. Eine deutsche Familie entdeckte den regungslosen Körper auf dem nassen Pfad und schlug sofort Alarm. Der Mann hatte vermutlich bereits zwei bis drei Stunden dort gelegen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1369611_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Notarzt des Rettungshubschraubers Pelikan 1 konnte vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Bergrettung Ulten barg den Leichnam mit einer Gebirgstrage und übergab ihn dem Bestatter. Ebenfalls im Einsatz stand die Finanzpolizei. Die deutsche Familie stand unter Schock und wurde von den Bergrettern betreut und sicher ins Tal gebracht.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1369614_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\nBereits fünf tödliche Unfälle in dieser Saison<\/h3>Die Einsatzkräfte berichten von einem arbeitsreichen Jahr: Die Bergrettung Ulten zählt heuer 48 Einsätze. Der heutige Vorfall ist bereits der fünfte tödliche Unfall in dieser Saison.