Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen etwa 50-jährigen Obdachlosen serbischer Herkunft. <BR \/><BR \/>Laut Nachrichtenagentur Ansa saß er am Ufer gegenüber der Lagune zwischen der Calatrava-Brücke und dem Bahnterminal, direkt vor dem Gebäude der Regionalverwaltung. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass er plötzlich – vermutlich infolge eines medizinischen Notfalls – ausglitt oder stürzte und in die Fluten des Canal Grande fiel.<BR \/><BR \/>Für ihn gab es keine Rettung mehr. Beamte der Bahnpolizei und der örtlichen Polizei von Venedig bargen ihn aus dem Wasser. Nachdem ein Arzt des Krankenhauses den Tod festgestellt hatte, wurde der leblose Körper am Ufer abgedeckt und die Identifizierung eingeleitet.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1306155_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Einheimische berichten, den Mann öfter im Bereich des Bahnhofs gesehen zu haben; oft saß er direkt am Ufer und beobachtete das Treiben am Canal Grande. Er war polizeilich nicht bekannt und hatte keine Vorstrafen. Auch die Spurensicherung war vor Ort im Einsatz.