Ersten Informationen zufolge war Corina Matras, die im Tourismus tätig war, erst in dieser Woche mit ihrer Tochter zu einem Urlaub in ihre Heimat aufgebrochen. Auf der Autobahn A1 – die Frau sei laut BotosaniNews Richtung Sibiu\/Hermannstadt unterwegs gewesen – sei der Pkw mit einem Fernlastwagen kollidiert. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265223_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Für die junge Frau sei jede Hilfe zu spät gekommen, sie sei noch an der Unfallstelle verstorben. Ihr fünfjähriges Töchterchen sei noch mit dem Notarztwagen ins Spital gebracht worden, wo auch das kleine Mädchen kurze Zeit später verstorben ist.<BR \/><BR \/>Das fünfjährige Kind hat in Riffian den Kindergarten besucht, sein Vater führt dort eine Pension.