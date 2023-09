Tragödie von Cadore: Technischer Defekt wohl nicht Unfallursache

Angelika Hütter (33) - Foto: © ANSA / LinkedIn / Angelika Hutter

Rückblick: Der Unfall am 6. Juli

Videoaufnahmen zeigen Unfallwagen

Wenige Tage vor dem Unfall: Hütter fällt in Bozen auf

Ein technisches Versagen des Autos, das Angelika Hütter (33) gefahren hat, kann als Ursache für den Unfall wohl ausgeschlossen werden: Hütter ist in Venedig wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr in U-Haft.Den Ermittlern liegt laut Medienberichten ein entsprechendes Gutachten des Ingenieurs Andrea Calzavara vor, das von der Staatsanwaltschaft Belluno in Auftrag gegeben wurde.Angelika Hütter hat bisher von ihrem Recht Gebrauch gemacht, sich zu den Vorwürfen nicht zu äußern. STOL hat über den Fall berichtet. Hütter war im Juli mit hoher Geschwindigkeit in eine Familie gerast, die auf dem Bürgersteig ging. Die beiden Erwachsenen wurden ebenso wie der 2-Jährige, der in einem Kinderwagen saß, voll erfasst und meterweit durch die Luft geschleudert. Der Vater und die Großmutter starben noch an der Unfallstelle – das Kleinkind wurde in ein Krankenhaus geflogen, konnte aber nicht gerettet werden. Der Großvater, der wohl mit etwas Abstand zur Gruppe spaziert war, erlitt laut Berichten einen Herzinfarkt und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.Bilder einer in einer Werkstatt angebrachten Überwachungskamera, die publik gemacht und den Ermittlern übergeben worden waren, zeigten zwar nicht den Aufprall, aber das Unfallauto wenige Augenblicke vor der Kollision um kurz vor 15.15 Uhr. Die Aufnahmen lassen erahnen, dass der Wagen viel zu schnell im Ortskern unterwegs war. Laut Ansa berichtete jemand aus dem Dorf, dass Hütter kurz vor dem Unfall in einen lautstarken Streit verwickelt gewesen sei, ehe sie plötzlich in ihr Auto stieg und davonraste. Zudem hieß es, sie sei schon Tage zuvor in Bozen mit aggressivem Verhalten in der Öffentlichkeit aufgefallen. Die Ermittlungen dauern an.