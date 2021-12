Tragödie von Luttach: „Dieser Fall hat mir unzählige schlaflose Nächte bereitet“

Heute wird am Bozner Landesgericht das Beweissicherungsverfahren zum Verkehrsunfall in Luttach abgeschlossen, bei dem am 5. Jänner 2020 7 junge Menschen getötet und 7 teils schwer verletzt wurden.