Der Unfall ereignete sich am Montagvormittag: Ein Bauer war mit einem Heuballen am Frontlader seines Gefährts auf der Talstraße unterwegs, als der Ballen plötzlich herunterfiel, unter den Traktor gelangte und sich dort verkeilte.An eine Weiterfahrt war nicht mehr zu denken. Die Feuerwehr von Antholz-Mittertal sicherte den Traktor, hob ihn an und entfernte den Ballen, indem sie ihn in Stücke schnitt. Verletzt wurde niemand.Im Einsatz waren auch die Carabinieri und der Straßendienst.