Geboren wurde die Idee auf einem Bauernhof in Natz – „laufen gelernt“ hat sie durch Coaching und Beratung im NOI Techpark, wo das Unternehmen Teil eines wichtigen Netzwerks aus Partnern, anderen Start-ups und potenziellen Investorinnen und Investoren wurde. <BR \/><BR \/>„Für ein junges Technologieunternehmen wie unseres von unschätzbarem Wert“, sagt <b>Gründer<\/b><b>Andreas Pichler.<\/b> Das gemeinsame EDIH-Projekt mit dem <b>Südtiroler Bauernbund<\/b> und dem <b>Versuchszentrum Laimburg,<\/b> bei dem Naturamons KI mit Krankheitsdaten trainiert wird, sei besonders wichtig: „Unser Ziel ist es, gefährliche Krankheiten frühzeitig zu erkennen und durch rechtzeitige Rodung betroffener Pflanzen Ausbrüche zu verhindern.“