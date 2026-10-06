Was genau passiert ist, ist derzeit noch unklar. Ersten Informationen zufolge soll sich ein Traktor überschlagen und der Fahrer dabei schwer verletzt haben. <BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte fuhren sofort zum Unfallort und leisteten erste Hilfe. Bei der verletzen Person wurde ein Polytrauma festgestellt. <BR \/><BR \/>Die verletzte Person wurde mit dem Weißen Kreuz ins Krankenhaus Bozen gefahren. <BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr, das Weiße Kreuz, der Notarzt, die Bergrettung und die Carabinieri. Der genau Unfallhergang wird ermittelt.