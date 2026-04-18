Der Unfall ereignete sich kurz vor 11 Uhr unterhalb des Hotels Garberhof an einem Feldweg.<BR \/><BR \/>Ersten Informationen zufolge geriet ein zwölfjähriger Bub in den am Traktor hinten angehängten Grubber – ein landwirtschaftliches Gerät zur Bodenbearbeitung – und verletzte sich dabei am Fuß.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1303056_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Das mittelschwer verletzte Kind wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 3 ins Krankenhaus nach Meran gebracht.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen auch das Weiße Kreuz Mals, die Freiwillige Feuerwehr Mals und die Carabinieri.