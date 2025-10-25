<BR \/>Am heutigen Samstagmorgen hat sich nahe dem Schneiderhof zwischen Pens und Weißenbach ein Unfall mit einem Traktor ereignet, bei dem ein 42-jähriger Einheimischer verletzt wurde. Laut ersten Informationen hatte sich der Traktor selbstständig gemacht. Der Mann wollte das Fahrzeug aufhalten, doch dabei kippte die Fahrerkabine um und klemmte ihn unter dem Fahrwerk ein.<BR \/><BR \/>Der 42-Jährige zog sich dabei erhebliche Fußverletzung zu, war jedoch während des gesamten Einsatzes ansprechbar. Er wurde vom Weißen Kreuz erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber Pelikan 1 ins Krankenhaus nach Bozen geflogen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1230309_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Pens, Sarnthein und Astfeld, das Weiße Kreuz, die Flugrettung Pelikan 1 sowie die Carabinieri.