Am heutigen Samstag kam es gegen 10.30 Uhr in der St. Martinstraße im Bereich des sogenannten „Steinkellereggs“ zu einem Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Prissianer geriet mit seinem Traktor samt Anhänger, auf dem sich eine Hebebühne befand, über die Straße hinaus und stürzte den Hang hinunter.<BR \/><BR \/>Der Bauer zog sich dabei mittelschwere Verletzungen zu. Er wurde nach der Erstversorgung durch das Weiße Kreuz Etschtal und das Notarztteam des Sanitätsbetriebs umgehend ins Krankenhaus nach Bozen gebracht.<BR \/><BR \/>Die Freiwilligen Feuerwehren von Prissian, Naraun und Nals kümmerten sich um die Sicherung der Unfallstelle. Für die Bergung des Fahrzeugs rückte die Berufsfeuerwehr Bozen mit einem Kranwagen an. Im Einsatz standen auch der Landesstraßendienst sowie die Carabinieri, die die Erhebungen zum Unfall aufgenommen haben. Die Straße war während der Bergungs- und Rettungsarbeiten rund drei Stunden lang gesperrt.