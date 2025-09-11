Es war gegen 14 Uhr, als das Unglück passierte. Ein 59-jähriger Traminer ist bei einem Arbeitsunfall mit seinem Traktor erheblich verletzt worden. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar. <BR \/><BR \/>Sofort wurde Alarm geschlagen. Die Erstversorgung nahmen die Einsatzkräfte des Weißen Kreuzes Unterland vor. Danach wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 ins Krankenhaus Bozen geflogen. <BR \/><BR \/>Im Einsatz standen auch die Freiwilligen Feuerwehren von Tramin und Rungg sowie die Carabinieri von Tramin.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid. <\/a>