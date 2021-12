Traktorunfall in Villanders: 44-Jähriger schwer verletzt

In Oberland in Villanders hat ein Traktorunfall am Heiligen Abend einen Schwerverletzten gefordert: Aus bisher nicht bekannter Ursache hatte sich gegen 11 Uhr ein Traktor auf einer steilen Wiese mehrmals überschlagen. Dabei wurde ein 44-jähriger Bauer verletzt, eingeklemmt war er Gott sei Dank nicht.