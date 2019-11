Tram für Bozen: Bürger am Zug

„Sind Sie dafür, dass im Stadtgebiet von Bozen im Abschnitt zwischen Sigmunds kron und der Bahnhofsallee eine Trambahnlinie für den öffentlichen Personenverkehr gebaut wird?“





So lautet die Frage, die die Bozner anlässlich der nicht bindenden Tram-Volksbefragung mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten können.Wahlberechtigt sind alle Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz in Bozen, die in die Wählerlisten der Gemeinde eingetragen sind. Wahlberechtigt sind außerdem alle Bürgerinnen und Bürger, die am 24. November 2019 das sechzehnte Lebensjahr vollendet haben und im Besitz der Ansässigkeitsvoraussetzungen sind. Bürgerinnen und Bürger aus anderen EU-Staaten können ebenfalls an der Abstimmung teilnehmen, sofern sie ihren Wohnsitz in Bozen haben und bereits in die Zusatzwählerlisten für die Gemeinderatswahlen eingetragen sind.Die Wahllokale sind von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Das Ergebnis der Befragung wird für Mitternacht erwartet.2 Linien sollen künftig den Bozner Bahnhof mit dem Krankenhaus und Sigmundskron verbinden.Das Krankenhaus soll zu Spitzenzeiten im 10-Minuten-Takt angefahren werden, der Mobilitätsknotenpunkt Sigmundskron alle 30 Minuten.Die durchgehend zweigleisige Strecke ist insgesamt 7,2 Kilometer lang. Die Fahrtzeit vom Bahnhof bis zum Krankenhaus soll 19 Minuten betragen, bis nach Sigmundskron 21 Minuten.Insgesamt sind 17 Haltestellen mit Umsteigemöglichkeiten auf die Stadtbusse und den Überlandverkehr (Bahn, Metrobus, Busse) vorgesehen. Außerdem soll die Tram an das Radwegenetz angebunden sein.Die Baukosten belaufen sich voraussichtlich auf 125 Millionen Euro abzüglich den Kosten für Rollmaterial, Enteignungen und Entschädigungszahlungen, die weitere Projektplanung und für unvorhergesehene Aufwendungen.Insgesamt wird mit Kosten in Höhe von 192 Millionen Euro gerechnet.40 Millionen sollen von der Landesverwaltung und weitere 40 Millionen von der Stadt bereitgestellt werden. Die restlichen Kosten sollen mit Fördergeldern des Staates aus dem Fonds für nachhaltige Mobilitätsprojekte gedeckt werden.

