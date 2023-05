Foto: © FFW Tramin

Der Unfall hat sich um kurz nach 22 Uhr auf der Weinstraße zwischen Tramin und St. Josef am See ereignet: 2 Autos prallten frontal aufeinander. Durch den Aufprall verletzte sich eine Person leicht.Sofort wurden die Rettungskräfte alarmiert: Die Sanitäter des Weißen Kreuz versorgten die verletzte Person noch an der Unfallstelle. Anschließend wurde sie ins Bozner Krankenhaus gebracht.Die Freiwilligen Feuerwehren von Tramin und St. Josef am See kümmerten sich um die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. Die beiden Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden.Die Carabinieri ermitteln den Unfallhergang.