Tramin: Alkolenker und Jugendliche mit Marihuana angezeigt

Angezeigt und Führerschein entzogen

Carabinieri zivil im Schwimmbad

Die Carabinieri erwarteten die 5 Jugendlichen bereits. - Foto: © Carabinieri

18- und 19-Jähriger mit Marihuana angezeigt

Gegen 3.30 Uhr nachts zogen die Carabinieri von Tramin vor Kurzem einen Mann aus Kolumbien aus dem Verkehr: Er war gerade mit seinem Auto auf der Staatsstraße 12 unterwegs und habe sichtlich angetrunken gewirkt. Also ordneten die Carabinieri einen Alkoholtest an.Die Beamten stellten bei dem Mann, der in Trient wohnhaft ist, einen Alkoholwert von 1,7 Promille fest; der mutmaßliche Trunkenbold wurde daraufhin angezeigt, sein Führerschein wurde ihm entzogen.Am selben Tag gingen den Carabinieri auch mehrere Jugendliche ins Netz, die im Schwimmbad in Tramin Marihuana geraucht haben sollen: Die Beamten mischten sich zivil unter die Schwimmbadgäste und wurden kurz darauf auf 5 Jugendliche aufmerksam, die sich offenbar auffällig verhielten.Also wiesen sich die Beamten aus und forderten die mutmaßlichen Übeltäter auf, das Schwimmbad zu verlassen. Draußen wurden sie bereits von den Carabinieri-Kollegen erwartet. Diese kontrollierten die Jugendlichen und stellten 5 Gramm Marihuana sicher; ein 18- und ein 19-Jähriger aus Kaltern wurden angezeigt.