Tramin: Geparktes Auto rollt über Böschungsrand

Die Vegetation am Böschungsrand verhinderte ein komplettes Abstürzen des Fahrzeugs. - Foto: © FFW Tramin

Mit der Seilwinde wurde der Pkw geborgen. - Foto: © FFW Tramin

Aus bisher ungeklärter Ursache war das abgestellte Fahrzeug auf einem Weg beim Höllentalbach ins Rollen geraten und hatte sich am Böschungsrand in der Vegetation verfangen.Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Pkw rechtzeitig gesichert werden, bevor es zu einem Absturz kam. Die Wehrmänner hoben das Auto mittels Hebekissen an und bargen es anschließend mit der Seilwinde.Wie es zu diesem Zwischenfall kommen konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen.