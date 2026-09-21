In den vergangenen Tagen haben die Carabinieri der Station Tramin mit Unterstützung der Kollegen aus Branzoll drei Personen wegen Hehlerei angezeigt. Die drei – zwei Männer und eine Frau aus Leifers – waren den Beamten bereits bekannt.<BR \/><BR \/>Die Kontrolle fand statt, nachdem die Carabinieri in Tramin auf ein ihnen bekanntes Fahrzeug aufmerksam geworden waren. Bei der Kontrolle des Autos und der drei Insassen fanden die Beamten bei einem der Männer ein hochwertiges Portemonnaie. Darin hatte der Mann bereits seine persönlichen Dokumente verstaut.<h3>Gestohlenes Portemonnaie sichergestellt<\/h3><BR \/>Daraufhin überprüften die Carabinieri, ob in der Umgebung kürzlich Autos aufgebrochen worden waren. Dabei stellte sich heraus, dass das Portemonnaie kurz zuvor aus dem Auto eines deutschen Touristen gestohlen worden war. Der deutsche Tourist hatte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz der Rastenbachklamm abgestellt. Dort wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen.<BR \/><BR \/>Die persönlichen Dokumente des deutschen Touristen befanden sich zum Zeitpunkt des Fundes nicht mehr im Portemonnaie. Die Carabinieri konnten es dem rechtmäßigen Besitzer zurückgeben. Auch die darin enthaltenen 60 Euro wurden sichergestellt und zurückgegeben.<BR \/><BR \/>Die drei Personen wurden wegen Hehlerei angezeigt. Nun prüft die Staatsanwaltschaft Bozen den Fall. Für die Betroffenen gilt die Unschuldsvermutung, solange ihre Schuld nicht durch ein rechtskräftiges Urteil festgestellt wurde.