Tramin: Ein Hotspot im Unterland

„Im Frühjahr gehörte Tramin noch zu den glücklichen Gemeinden mit niedrigen Fallzahlen, und auch der Herbst verlief noch gut“, sagt Bürgermeister Wolfgang Oberhofer. Zuletzt wurden aber viele Neuinfektionen festgestellt. Etwa 100 sind es aktuell.30 Infektionen waren allein im Kindergarten festgestellt worden, und auch die Schule ist betroffen. Dann kamen Weihnachten, Neujahr und ein paar private Feiern: „Die Summe von allem hat uns in diese Situation gebracht“, betonte Oberhofer. Die Leute hätten die Gefahr wohl auch zu wenig ernst genommen.In der Gemeinde reagierte man mit einem Massentest, an dem am Wochenende 1907 Bürger teilgenommen haben.

br/stol