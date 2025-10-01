Als die Feuerwehr Tramin am Einsatzort eintraf, hatten bereits alle in der Scheune geparkten landwirtschaftlichen Geräte und Maschinen Feuer gefangen.<BR \/><BR \/><BR \/>Mehrere Atemschutztrupps bekämpften das Feuer von allen Seiten, unterstützt wurde die Feuerwehr Tramin dabei von den Feuerwehren von Söll und Rungg. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1219815_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Weiters stand die Feuerwehr von Neumarkt mit der Drehleiter, Tanklöschfahrzeug und einem Einsatzleitfahrzeug in Bereitschaft.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1219818_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach kurzer Zeit konnte der Brand gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Geräte in der Scheune wurden jedoch vollständig zerstört.