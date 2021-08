Tramin: Mit Äpfeln beladener Traktor landet im Graben

Der Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr am Hörtenweg in den Obstwiesen zwischen Tramin und Neumarkt: Ein Traktor war samt Anhänger von der Straße abgekommen und seitlich im Graben liegen geblieben.Der Bauer blieb glücklicherweise unverletzt, die geladenen Äpfel verteilten sich jedoch über die Straße und den Graben.Die Freiwillige Feuerwehr Tramin barg den Traktor mittels Hebekissen, anschließend wurde er mit dem Seilzug des Rüstfahrzeugs wieder auf die Straße gezogen.Anschließend halfen sie dabei, die Ernte wieder in den Anhänger zu laden. Gegen 19.30 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.

liz