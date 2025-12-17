Aufgrund der regennassen Fahrbahn verlor die Lenkerin eines Pkw gegen 18.15 Uhr die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Wagen schlitterte von der Straße und kam im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Da das Auto seitlich auf der Fahrerseite liegen blieb, war es der Frau nicht möglich, das Fahrzeug eigenständig zu verlassen.<BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Tramin befreiten die Frau und übergaben sie dem Weißen Kreuz Unterland zur medizinischen Erstversorgung. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass die Fahrerin unverletzt geblieben war.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1251120_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach der Personenrettung führten die Wehrmänner die Bergung des Unfallwagens durch. Dabei kamen Hebekissen und eine Seilwinde zum Einsatz.<BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr Tramin stand mit 4 Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften im Einsatz. Die Carabinieri haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.