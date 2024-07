Trauer: 15-Jähriger aus Prissian nach Badeunfall gestorben

Es war am Mittwoch kurz nach 14 Uhr, als der 15-Jährige, der mit einer Gruppe von Freunden ins Schwimmbad in der Sportarena in St. Leonhard gekommen war, beim Tauchen nicht mehr auftauchte. Das fiel sofort auf und er wurde aus dem Wasser gezogen.Der Jugendliche aus Prissian hatte aus nicht bekannter Ursache einen Herzkreislaufstillstand erlitten. Glücklicherweise waren 2 Krankenschwestern und ein Ex-Mitarbeiter des Weißen Kreuz Passeiertal im Schwimmbad. Sie begannen sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen.Nach und nach trafen auch das Weiße Kreuz und der Notarzthubschrauber Pelikan 1 ein: Der Jugendliche konnte ins Leben zurückgeholt werden, und wurde dann in das Bozner Krankenhaus geflogen, wo er am Freitag auf der Landesintensivstation gestorben ist.