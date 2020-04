„Trauer braucht Zuwendung“: Trauertelefon in der Karwoche

Wer in diesen Tagen von einem lieben Menschen Abschied nehmen muss oder ein gestorbenes Familienmitglied zu beklagen hat, steht vor besonderen Herausforderungen.„Das, was Trauernden oft Halt und Trost gibt, ist derzeit sehr eingeschränkt. Vielen fehlt die Nähe zu Freunden, Verwandten, Nachbarn und Bekannten, der Alltag, die Rituale des Abschiednehmens und die Gemeinschaft, die in solchen Zeiten besonders wichtig ist“, sagt die Leiterin der Caritas Hospizbewegung, Agnes Innerhofer.Um trauernden Menschen gerade in der Karwoche besonderen Beistand zu geben, hat die Caritas deshalb das Trauertelefon eingerichtet.Wer einen Verlust erlitten hat, kann sich telefonisch mit den erfahrenen Trauerbegleitern des Caritas-Dienstes austauschen. „Wenn ein geliebter Mensch stirbt, Beziehungen zerbrechen oder Lebensträume unerfüllt bleiben, trauern wir. Wenn wir diese Trauer annehmen und mit anderen teilen, kann daraus neue Kraft wachsen“, betont Agnes Innerhofer.Doch dafür brauche es mitfühlende Menschen, oft auch besondere Begleitung. „Falls Sie ein Gespräch suchen und Sie ihren Schmerz mit jemandem teilen möchten, sind wir da“, lädt die Leiterin der Hospizbewegung ein, sich zu melden.Das Trauertelefon ist in der Karwoche vomjeweilsunter der Telefonnummererreichbar.

