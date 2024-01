Trauer im Fleimstal: Ester Palmieri wird morgen beerdigt

Das Dorf fühlt mit: Grundschule bleibt geschlossen

Am Sonntag, 21. Jänner, wird der Ermordeten außerdem bei der Messe um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche von Casatta, einem Ortsteil von Montalbiano, gedacht.„Wir werden sie immer im Herzen tragen“, heißt es in der Todesanzeige, die von den Söhnen Francesco, Angelo und Emanuele, der Mutter Bruna, dem Vater Andrea, der Schwester Armida mit Thomas, Ginevra und Federico unterschrieben ist.Der Bürgermeister von Valfloriana, Michele Tonini, hat den Tag der Beerdigung zum allgemeinen Trauertag ausgerufen. Die Grundschule des Dorfes bleibt geschlossen.Auch der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti hat seine Teilnahme an der Beerdigung angekündigt.