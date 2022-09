Trauer in Italien um in Mosambik ermordete Ordensfrau

Ein Schwester habe sich mit einigen Mädchen in einen nahe gelegenen Wald retten können, hieß es vom italienischen Episkopat.Der Vorsitzende der Italienischen Bischofskonferenz, Kardinal Matteo Zuppi, äußerte sein Bedauern über den Tod von Schwester De Coppi, die seit den 1960er Jahren in Mosambik gelebt hatte. Sie hatte auch die Staatsangehörigkeit des afrikanischen Landes erhalten.Nach Schwester Luisa Dell'Orto in Haiti Ende Juni sei damit erneut eine Ordensfrau Opfer eines Anschlags geworden. Beide hätten in Einfachheit, großer Hingabe und im Stillen ihr Leben für den Dienst an Gott gegeben.Zwei in der Nähe tätige Missionspriester aus dem Friaul seien in Sicherheit, berichtete Zuppi weiter. Sie seien jedoch sehr mitgenommen. Das Kolleg für die Priester sei in Brand gesetzt und große Teile der Anlage geplündert worden. Politiker aus allen Lagern und mehrere katholische Gemeinschaften in Italien kondolierten den Familienangehörigen des Opfers.