Trauer um Adelheid Taferner Berger

Der Notarzthubschrauber Pelikan 2 brachte Adelheid Taferner Berger ins Krankenhaus. - Foto: © Pelikan 2

Nur kurz nach ihrer Überstellung vom Brixner in das Bozner Krankenhaus erlag sie in der Nacht auf Mittwoch den Verletzungen, die sie am frühen Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Antholz Obertal erlitten hat.Adelheid Taferner Berger, die am 9. Dezember ihren 80. Geburtstag gefeiert hat, war, wie berichtet, am Dienstag nach einem Verwandtenbesuch in Olang mit dem Bus nach Antholz Obertal zurückgekehrt. Als sie dabei war, nahe der Bushaltestelle die Straße zu überqueren, kam es zu dem tragischen Unfall.Adelheid Taferner Berger wurde von einem Pkw angefahren und durch den Aufprall durch die Luft geschleudert. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen, vor allem im Brustkorbbereich. Mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 wurde die Schwerverletzte in das Brixner Krankenhaus geflogen und, als sich ihr Zustand verschlechterte, in das Bozner Krankenhaus überstellt. Dort starb sie kurz darauf.Mit den 5 Kindern und deren Familien und ihren Geschwistern trauern die Mitglieder der örtlichen Seniorenvereinigung im Bauernbund und viele Menschen um Adelheid Taferner Berger. Sie folgt ihrem 2018 verstorbenen Mann Josef Berger nach, der 38 Jahre lang die Gemeindepolitik von Rasen-Antholz mitbestimmt hat und von 1964 der 1969 der Gemeinde als Bürgermeister vorstand.