Giuseppina Zecchini überstand zwei Weltkriege, die Corona-Pandemie, sowie zahlreiche Entbehrungen und hielt stets ihre Familie zusammen. Nach dem Tod ihres Mannes stand sie plötzlich allein da und zog ihre drei Kinder mit unermüdlichem Einsatz groß, wodurch sie zur tragenden Stütze der Familie wurde ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/mit-111-jahren-sagt-sie-noch-kinderreime-auf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr dazu lesen Sie hier<\/a>).<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1228284_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nEine der ältesten Personen, die je in Südtirol gelebt haben<\/h3>\r\nIhre letzten Jahre verbrachte Giuseppina Zecchini im Seniorenwohnheim Don Bosco in Bozen. Dort feierte sie im Juni noch ihren 111. Geburtstag – eine Zahl, die sie zu einem der ältesten Menschen machte, die jemals in Südtirol lebten.<BR \/><BR \/><BR \/>Mit ihrem Tod endet ein Jahrhundert voller Geschichte, geprägt von persönlichen Herausforderungen, gesellschaftlichen Umbrüchen und bemerkenswerter Lebensleistung.