Andreas Modery war weit über die Grenzen hinaus bekannt für seine Fachkenntnis und seine Leidenschaft für die Gartenarbeit.<BR \/><BR \/>Über mehr als 20 Jahre hinweg teilte er sein Wissen im Radio und später auch regelmäßig im „Dolomiten“-Magazin mit einem breiten Publikum. Für viele war er nicht nur ein Ratgeber, sondern eine vertraute Stimme, die durch die Gartensaison begleitete.<BR \/><BR \/>Erst am Freitag erschien noch eine Kolumne von ihm im „Dolomiten“-Magazin mit dem Titel „Blumengruß zum Osterfest“.<BR \/><BR \/>Nun ist Andreas Modery gestorben. Er hinterlässt eine trauernde Familie, Freunde und Wegbegleiter. Sein Wissen, seine Leidenschaft und seine Stimme werden fehlen.