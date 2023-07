Trauer um Christiane Ernst Paregger (76)

Passiert ist das Unglück am Dienstag dieser Woche: Bei Kardaun war es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Christiane Ernst Paregger wurde dabei lebensgefährlich verletzt und in das Krankenhaus Bozen gebracht. Am gestrigen Samstag dann die traurige Nachricht: Dr. Christiane Ernst Paregger hat es nicht geschafft. Sie ist im Krankenhaus Bozen ihren schweren Verletzungen erlegen.Die bekannte Ärztin, die früher im Bozner Krankenhaus tätig war, führte in Bozen eine Praxis der Hildegardmedizin (nach der hl. Hildegard von Bingen).Die im Eggental wohnhafte 76-Jährige hatte sich landesweit einen Namen gemacht, als sie 1986 gemeinsam mit anderen die „Bewegung für das Leben - Südtirol“ gegründet hat. Dem Verein stand sie viele Jahre als Präsidentin vor.--------------------------------------------Nutzen Sie auch das Sommer-Digitalangebot des Tagblatts „Dolomiten“ und der „Zett“ für nur 3,30 Euro im Monat. Klicken Sie hier für das Angebot.