Aguiari war viele Jahre im öffentlichen Dienst tätig und galt als hilfsbereit und engagiert, stets bereit, Menschen in schwierigen Situationen zu unterstützen. Seit der Gründung von Emergency war sie Teil der Organisation und prägte deren Arbeit in Meran maßgeblich mit – zuletzt als Präsidentin des Komitees.<BR \/><BR \/>„Für Emergency und die gesamte Stadt ist ihr Tod ein großer Verlust“, sagt Margherita Nicli, die viele Veranstaltungen gemeinsam mit Aguiari organisiert hatte. „Ich erinnere mich besonders an ihr Engagement bei den Festen, die wir mit zahlreichen Musikgruppen veranstalteten. Sie war mutig, hingebungsvoll und immer für andere da.“<BR \/><BR \/>Ihre Tochter Anita beschreibt sie als „hilfsbereit, liebevoll, eine Freundin, ein Licht, eine Gewissheit“.