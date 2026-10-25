Über Jahrzehnte hinweg war Edi mit der Südtiroler Volkspartei eng verbunden. Als langjähriger Ortsobmann, stellvertretender Bezirksvorsitzender der Generation 60+ Bozen Stadt und Land, Mitglied des Landesausschusses der Generation 60+ sowie des Parteiausschusses setzte er sich mit Herzblut und Überzeugung für die Anliegen der Partei ein. Die Bewahrung von Heimat, Identität, Kultur und Traditionen lag ihm besonders am Herzen.<BR \/><BR \/>„Was Edi jedoch vor allem auszeichnete, war seine Menschlichkeit. Mit seiner herzlichen, humorvollen und besonnenen Art verstand er es, Menschen zusammenzubringen. Er hatte stets ein offenes Ohr, ein freundliches Wort und auch in schwierigen Momenten ein Lächeln. Noch vor Kurzem organisierte er mit viel Freude das gemeinsame Törggelen in Kastelruth. Niemand hätte damals gedacht, dass es eines unserer letzten gemeinsamen Erlebnisse sein würde“, schreibt die Generation 60+ in einer Aussendung.<BR \/><BR \/>„Es fällt schwer, die richtigen Worte zu finden. Edi war für uns weit mehr als ein engagierter Funktionär. Er war ein Freund, auf den man sich immer verlassen konnte. Seine Herzlichkeit, sein Humor und seine Freude am Miteinander haben unsere Gemeinschaft bereichert. Wir sind dankbar für die vielen gemeinsamen Jahre und die schönen Erinnerungen, die uns bleiben. Er wird uns sehr fehlen“, betonen der Landesvorsitzende Otto von Dellemann und die Vorsitzende der Generation 60+ Bozen Stadt und Land Annemarie Nagler Marchetti.