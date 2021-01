Trauer um Erika Gamper

Die Nachricht vom plötzlichen Tod der Fotografin aus Leidenschaft Erika Gamper hat viele Menschen in Südtirol hart getroffen: Die Trauer im Land ist groß. In Gedenken an Erika Gamper hat STOL ein Kondolenzbuch eingerichtet, wo die Trauer und der Abschied in Worte gefasst werden kann.