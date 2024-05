Trauer um Finstral-Gründer Hans Oberrauch

Von der 7-Mann-Tischlerei zur Spitze Europas

„Ein Leben für die Wirtschaft“

Hans Oberrauch, der gelernter Tischler war, hat 1969 die Finstral gegründet, später stieg sein jüngerer Bruder Luis mit in den Betrieb ein.Das Unternehmen war eines der der ersten, das auf Fenster aus Kunststoff setzte. „Als Tischler wussten wir, dass Holz Schwächen hat. Die Vorstellung, dass Kunststoff all diese Probleme nicht hat, faszinierte mich“, sagte Oberrauch später einmal. Viele andere Hersteller folgten seinem Beispiel.Was seinerzeit als 7-Mann-Tischlerei begonnen hat, ist heute einer der führenden Fenster-, Türen- und Wintergärtenhersteller Europas. In 14 Produktionswerken europaweit gibt Finstral insgesamt 1600 Menschen Arbeit. Neben dem Hauptsitz in Unterinn am Ritten sind 7 Werke und 4 Studios in Südtirol ein Beleg dafür, dass Finstral auch eng mit der Region und ihren Menschen verbunden geblieben ist.Anlässlich des 50. Jubiläums der Finstral meinte der Unternehmer auf die Frage, ob er habe eine Unternehmenskultur entwickeln müssen: „Nein, eigentlich nicht. Wir haben ja in der Tischlerei von klein auf gelernt, wie man mit Leuten umgeht. Wir wollten schon immer korrekte Arbeitgeber, Produzenten, Lieferanten und Partner sein. Das ist uns wichtig.“2019 ehrte das Tagblatt „Dolomiten“ die unternehmerische Leistung von Hans und Luis Oberrauch mit dem Preis „Ein Leben für die Wirtschaft“.Hans Oberrauch war auch langjähriges Mitglied der Stiftung Südtiroler Sparkasse und leidenschaftlicher Kunstsammler. Dieser Leidenschaft ist es zu verdanken, dass Finstral heute eine umfangreiche internationale Sammlung zeitgenössischer Kunst besitzt. Für Hans Oberrauch bedeutete die Auseinandersetzung damit eine Öffnung auf die Welt, ein symbolisches Fenster auf die kulturellen Veränderungen und Entwicklungen unserer Zeit.