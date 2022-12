Trauer um Hauptkommissarin Paola Zani

Zani wurde vor 56 Jahren in Bozen geboren und war seit 1989 Polizeibeamtin. Nach dem Besuch der Polizeischule in Peschiera del Garda bekleidete sie mehrere Ämter in der Verwaltung der öffentlichen Sicherheit. Ihren Anfang machte sie bei der Verkehrspolizei, später koordinierte sie die Streifenwagen-Einheit, wo sie eine große Affinität zu gerichtspolizeilichen Angelegenheiten entwickelte.In der Folge arbeitete sie mehrere Jahre als Gerichtspolizistin bei der Bozner Staatsanwaltschaft, ehe sie in die Quästur zurückkehrte, wo sie in der Verbrechensbekämpfung tätig war. Im Amt für Anzeigen und Stalking unterstützte sie jahrelang Frauen, die Opfer von Stalking waren. In der Quästur galt sie als äußerst menschlich und hilfsbereit. In der Christkönigskirche in Bozen findet am Montag, 2. Jänner 2023, um 11 Uhr die Trauerfeier für Zani statt.