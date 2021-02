Trauer um Hausarzt Manfred Nussbaumer

Nach seinem Studium an der Universität Wien und der Facharztausbildung an der Universität Verona arbeitete Manfred Nussbaumer als Oberarzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde in den Krankenhäusern von Bozen, Brixen und Meran. Im Jahr 2004 trat er eine Stelle als Hausarzt in den Gemeinden Montan und Salurn an. Mit großer Hingabe und Leidenschaft ging er seiner ärztlichen Tätigkeit nach. Weit über die Gemeindegrenzen hinaus schätzten ihn seine Patienten für seine fachliche Kompetenz sowie für seine einfühlsame und fröhliche Art.Neben seiner Tätigkeit als Arzt galt seine Leidenschaft dem Motorradfahren, Skifahren und der Gartenarbeit.

