Am gestrigen Dienstag ist der ehemalige Chefarchivar des Landes, Josef Nössing, nach einer schweren Krankheit verstorben. Josef Nössing wurde 1943 in Seis geboren, studierte in Marburg und Innsbruck Geschichte und Germanistik und absolvierte anschließend die höhere Archivausbildung am Institut für Österreichische Geschichtsforschung in Wien. <BR \/><BR \/>Von 1985 bis 2007 leitete er das Südtiroler Landesarchiv, trug aber bereits ab Mitte der 1970er Jahre wesentlich zum Aufbau des autonomen Archivwesens in Südtirol bei. Die Vernetzung zwischen Nord und Süd war Nössing ein wichtiges Anliegen, unter anderem im Rahmen der jährlichen ArgeAlp-Konferenzen der Archivdirektoren und im intensiven Austausch mit den Archiven in Innsbruck und Trient. <BR \/><BR \/>Auch nach seiner Pensionierung im Jahr 2007 blieb Josef Nössing dem Landesarchiv als Forschender treu: So widmete er sich unter anderem der frühneuzeitlichen Wirtschafts- und Sozialgeschichte von Gröden.<h3>\r\n„Architekt unseres autonomen Archivwesens“<\/h3>„Mit Josef Nössing verliert Südtirol den Architekten unseres autonomen Archivwesens. Er hat das Landesarchiv von Grund auf aufgebaut und als lebendiges Gedächtnis des Landes verankert. Sein Lebenswerk sichert das Fundament unserer historischen Identität und unseres Forschungsstandortes für kommende Generationen“, würdigt Landesrat Philipp Achammer das Lebenswerk des Gründungsdirektors. <BR \/><BR \/>Auch Landeskonservatorin Karin Dalla Torre erinnert an Nössing: „Josef Nössing hat als Gründungsdirektor des Landesarchivs diese wichtige Säule des Kulturgüterschutzes durch seine reichen fachlichen und menschlichen Gaben solide und weithin sichtbar gestaltet, wofür ihm großer Dank und Anerkennung gebühren. Bis zu seiner Erkrankung ist Sepp ein gern gesehener Forschender im Landesarchiv geblieben, unsere kurzen morgendlichen Kulturgespräche im Hof von Rottenbuch werden mir fehlen.“ <BR \/><BR \/>Für den aktuellen Direktor des Landesarchivs, Gustav Pfeifer, „verliert das Landesarchiv, aber auch Südtirols Kulturwelt nicht nur einen geschätzten Fachmann, sondern eine überaus liebenswerten, interessierten und zugewandten Menschen. Wir werden ihm ein ehrendes Angedenken bewahren, requiescat in pace!“