Als Mittel- und Oberschülerin stellte Oberleiter Paris beim landesweiten Wettbewerb „Känguru der Mathematik“ zweimal ihr Talent unter Beweis, einmal wurde sie Erste und in der Kategorie erste Oberschule wurde sie Zweite.<BR \/><BR \/>Sie war in ihrer Kindheit und Jugend auch sportlich aktiv und zwar beim SC Meran – Sektion Schwimmen und Sektion Badminton. Zudem besuchte die junge Frau in ihren Mädchenjahren die Musikschule Meran bis zum Musikschuljahr 2022\/23 – zwölf Jahre lang spielte sie Blockflöte und elf Jahre Klarinette.<BR \/><BR \/>Bereits als 17-Jährige arbeitete sie den Sommer über im Gastgewerbe als Kellnerin, um später diesen Berufsweg einzuschlagen.<BR \/><BR \/>Bürgermeisterin Katharina Zeller kondoliert im Namen der Gemeinde. „Die Nachricht vom plötzlichen und tragischen Tod von Lea hat uns alle tief erschüttert. Ich möchte im Namen der Stadt Meran der Familie, Freunden und Angehörigen mein aufrichtiges Beileid ausdrücken“, so Bürgermeisterin Zeller.