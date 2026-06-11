Wie STOL berichtet hat, wurde der 67-jährige Manfred Rigger aus Karneid bei einer Schlägerei an einer Tankstellen-Bar bei Kardaun schwer verletzt. Gestern ist er nun seinen schweren Verletzungen erlegen <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/er-hat-es-nicht-geschafft-manfred-rigger-67-nach-gewalttat-in-kardaun-gestorben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(hier lesen Sie mehr dazu).<\/a><\/b><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1322574_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Rigger hinterlässt seine Lebensgefährtin und einen 24-jährigen Sohn. <h3>\r\nDer Tathergang<\/h3>Den Tathergang selbst konnten die Fahnder rekonstruieren. Dieser wurde nämlich von der Überwachungskamera der Tankstellen-Bar aufgezeichnet.<BR \/><BR \/>Die Betreiberin hat den Carabinieri die Videos zur Auswertung ausgehändigt. Darauf soll der 55-Jährige M.D. zu sehen sein, wie er vor dem Lokal saß, der 67-jährige Manfred Rigger befand sich im Inneren. Gegen 18.30 Uhr kam er heraus. Da soll ihm das spätere Opfer – die beiden Männer kannten sich – etwas zugerufen haben. Ob es diese Worte waren, die zum tätlichen Übergriff führten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.<BR \/><BR \/>Auf der Videoaufnahme soll jedenfalls zu sehen sein, wie M.D. dem 67-Jährigen einen heftigen Schlag verpasst hat. Dieser verlor dadurch das Gleichgewicht und stürzte zu Boden, sodass er mit voller Wucht mit dem Kopf auf den Asphalt prallte. Zeugen schlugen sofort Alarm.<BR \/><BR \/>Gegen M.D. wird wegen Mordversuchs ermittelt.