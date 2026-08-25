Begleitet hat sie bei den Flügen stets Pilot Chris Niederkofler von „Tandemflights Kronplatz“ in Reischach. Mariannas Wunsch war es immer, möglichst lange und möglichst hoch zu fliegen. Im vorigen Herbst etwa schwebte sie bei Kaiserwetter rund 45 Minuten lang auf etwa 2.600 Metern Höhe und genoss die Aussicht auf die Dolomiten und die Alpengipfel. „Das gibt mir immer Kraft“, sagte sie nachher lachend.<BR \/><BR \/> Ihre Familie und Freunde unterstützten das ungewöhnliche Hobby. Auch für das Team von „Tandemflights Kronplatz“ waren die gemeinsamen Flüge etwas Besonderes. Niederkofler erinnert sich daran, dass man für Mariannas Flüge stets eine zusätzliche Stunde eingeplant habe, um nach der Landung gemeinsam zu feiern. <BR \/><BR \/>„Deine unglaubliche Lebenskraft wird nun wahnsinnig fehlen“, schrieb Niederkofler anlässlich ihres Todes in sozialen Medien. Marianna sei ein Aushängeschild für „Tandemflights Kronplatz“ gewesen und habe mit ihrem Mut und Lebenswillen viele Menschen begeistert.<BR \/><BR \/>Elfmal flog Marianna dem Himmel entgegen. Ihr letzter „Flug“ hat sie nun dorthin gebracht. Was bleibt, ist die Erinnerung an eine Frau, die sich ihre Neugier, ihren Mut und ihre Lebensfreude bis ins hohe Alter bewahrt hat. Der Trauergottesdienst findet am Donnerstag um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche Pfalzen statt.