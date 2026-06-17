Wie STOL berichtet hat, ereignete sich der Unfall gegen 7 Uhr morgens auf der Südspur der Brennerautobahn zwischen Affi und Verona Nord. <BR \/><BR \/>Das Auto, mit dem Buoninconti und seine 29-jährige Lebensgefährtin unterwegs waren, geriet wohl plötzlich aus ungeklärten Gründen ins Schleudern und kollidierte mit einem Lkw, der in einer Pannenbucht abgestellt war. <BR \/><BR \/>Der Aufprall war so heftig, dass der 27-Jährige noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Seine 29-jährige Lebensgefährtin aus Brasilien wurde ebenfalls schwer verletzt <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/a22-suedspur-toedlicher-unfall-zwischen-auto-und-lkw" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(hier lesen Sie mehr dazu).<\/a><h3>\r\nMatteo Buoninconti Pizzeria Matté in der Europagalerie<\/h3>Matteo Buoninconti stammt ursprünglich aus Kampanien und lebte mit seiner 29-Jährigen Lebensgefährtin in Leifers. Er führte in Bozen die Pizzeria Matté in der Europagalerie.