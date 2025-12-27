Zu dem verhängnisvollen Badeunfall war es, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-badeunglueck-zustand-des-kindes-4-weiter-kritisch" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wie berichtet<\/a>, am Montag, 15. Dezember, im neuen Hallenbad „Curunes“ in Graun gekommen.<BR \/><BR \/>Lange Zeit kämpften die Ärzte im Krankenhaus in Bozen um das Leben des Buben. Doch vergeblich: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-badeunfall-in-graun-4-jaehriger-hat-es-nicht-geschafft" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Eine Woche nach dem tragischen Zwischenfall starb Moritz Gerstl.<\/a><BR \/><BR \/>Am heutigen Samstag wurde der kleine Moritz in der Pfarrkirche von St. Valentin auf der Haide verabschiedet. Zahlreiche Trauernde waren gekommen, so viele, dass die Kirche sie kaum fassen konnte.<BR \/><BR \/>Kooperator Matthias Kuppelwieser und weitere Geistliche zelebrierten den Gottesdienst. Angehörige erinnerten in bewegenden Ansprachen an den vierjährigen Buben.<h3>\r\nZwei tragische Unglücke im Obervinschgau<\/h3>Der obere Vinschgau war zuletzt von zwei tragischen Todesfällen Minderjähriger erschüttert worden. Erst am Dienstag war in Laatsch der Begräbnisgottesdient für Jan Adam (10) zelebriert worden <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/laatsch-begraebnisgottesdienst-fuer-jan-adam-10" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(hier lesen Sie mehr dazu)<\/a>.