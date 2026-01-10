<BR \/><BR \/> Am 20. Juni 1940 wurde er in Naturns geboren. Hanny war mit Bergsteigerlegende Reinhold Messner befreundet und ging mit ihm auf eine 8.000-er-Expedition. In Sulden machte sich der Tausendsassa besonders verdient, prägte dort die touristische Entwicklung und lotste Promis nach Sulden. <h3>\r\nSeit 2019 Ehrenbürger von Stilfs <\/h3>\r\n2019 wurde er zum Ehrenbürger der Gemeinde Stilfs ernannt. Zuletzt wohnte er lange Zeit in Latsch. Dort findet auch am Montag in der Pfarrkirche um 14 Uhr bei einer Trauerfeier die Verabschiedung von Hanny statt.