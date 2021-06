Trauer um Priester Don Roberto Lorenzoni

Wie die Diözese Bozen-Brixen mitteilt, findet der Trauergottesdienst am Freitag, 18. Juni, um 10 Uhr in der Pfarrkirche von Untermais statt. Don Roberto wird in seiner Heimatpfarrei Cles im Trentino beigesetzt.Roberto Lorenzoni wurde am 4. März 1930 in Cles (TN) geboren und am 29. Juni 1955 in Trient zum Priester geweiht. Zwischen 1955 und 1961 wirkte er als Kooperator in Borgo Valsugana und in Trient. Von 1961 bis 1967 war Lorenzoni geistlicher Assistent der „Azione Cattolica Giovani“ in Bozen.Im Jahr 1967 wurde don Lorenzoni Pfarrer in Bozen-Oberau, wo er 33 Jahre lang wirkte. Im Jahr 2000 wurde er von seinem Auftrag als Pfarrer entbunden und wirkte dann bis 2015 als Seelsorger für die italienischsprachigen Gläubigen in Schlanders.

