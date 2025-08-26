<h3>\r\nWohnte seit über zehn Jahren im Dorf <\/h3>Rodolfo Cauvin war am Sonntagmorgen – das ergaben die für die Suchaktion gesammelten Hinweise – von seiner Mietwohnung im Dorf Feldthurns, wo er seit über einem Jahrzehnt gelebt hatte, zu einem Spaziergang aufgebrochen. Mit dem Bus fuhr er nach Garn, wo er gegen 10 Uhr zum letzten Mal gesehen wurde ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nachbarn-melden-82-jaehrigen-als-vermisst-tot-aufgefunden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>). <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204764_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\nTochter Cauvins bat Nachbarn, nach Vater zu sehen<\/h3>Als die Tochter, die in Mittelitalien lebt, ihren 83-jährigen Vater am Telefon nicht erreichen konnte, bat sie dessen Nachbarn, nach ihm zu sehen. Weil Cauvin bis zum Abend hin nicht wieder in seine Wohnung zurückkehrte, wurde er schließlich bei den Carabinieri Klausen als vermisst gemeldet. Diese alarmierten gegen 21 Uhr die Feuerwehr Feldthurns, die nach einer ersten Abklärung Verstärkung anforderte.<BR \/><h3>\r\nDrohnen mit Wärmebildkameras im Einsatz <\/h3>Gegen 21.30 Uhr wurden die Feuerwehren von Garn, Verdings und Schnauders nachalarmiert. Auch die Bergrettung Brixen wurde verständigt. Und von den Feuerwehren Vahrn und Brixen wurden die Drohnenführer angefordert, die mit den mit Wärmebildkameras ausgestatteten Drohnen das Gebiet überflogen – leider ergebnislos.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204767_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nachdem die Information eingetroffen war, dass Cauvin gegen 10 Uhr das letzte Mal in der Fraktion Garn gesehen worden war, konzentrierte sich die Suche auf diese Zone. <BR \/><BR \/>Mit Handlampen ausgestattet und engmaschig aufgestellt suchten die Einsatzkräfte in der Folge die Wiese unterhalb von Garn ab. Und wurden bald fündig. Rund 200 Meter unterhalb des Dorfes stießen sie – neben einem Feldweg – auf den Vermissten. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur mehr dessen Tod feststellen. <h3>\r\nCauvin eines natürlichen Todes verstorben <\/h3>Die Notfallseelsorge wurde hinzugezogen, um die traurige Nachricht zu übermitteln. Gestern teilten die Behörden mit, dass Cauvin eines natürlichen Todes verstorben sei. Im Laufe des gestrigen Tages war noch eine Leichenbeschau angesetzt. Autopsie war bis dahin keine vorgesehen.