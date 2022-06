Trauer um Schriftsteller Joseph Zoderer

Im vergangenen Februar wurde Zoderer zusammen mit dem Bergsteiger Reinhold Messner und der Journalistin Lilli Gruber in Innsbruck mit dem Ehrenzeichen des Landes Tirol geehrt.Zoderer wurde am 25. November 1935 in Meran geboren. Seine ersten Lebensjahre verbrachte er in Südtirol, wanderte aber im Zuge der Option im Jahr 1940 mit seiner Familie nach Graz aus. Als seine Familie 1949 wieder in die Heimat zurückkehrte, begleitete Zoderer sie zunächst nicht. Wenige Jahre später kehrte er dann doch nach Südtirol zurück und maturierte 1957 in Meran.Von 1957 bis 1963 studierte Zoderer Jura, Philosophie, Theaterwissenschaften und Psychologie an der Universität in Wien, brach diese Studien jedoch ab. Zeitgleich war er als Journalist für den „Kurier“, die „Kronen Zeitung“ und „Die Presse“ tätig.Joseph Zoderer lebte jahrelang in Terenten im Pustertal, war zuletzt aber in Bruneck wohnhaft.