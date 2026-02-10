Zu einem tödlichen Lawinenunglück kam es am gestrigen Wie berichtet, hatte Simon Dosser mit einem Freund die Skitour, vermutlich von Meran 2000 aus kommend, unternommen. Die beiden wollten oberhalb des Kratzberger Sees auf der Sarntaler Seite abfahren. Dort ist das Gelände laut Bergrettern extrem steil, felsdurchsetzt und auf 2.200 Metern Höhe schwer zugänglich, also keine klassische Skitouren-Route.<BR \/><BR \/>Gegen 14.30 Uhr löste sich eine Lawine und riss den vorausfahrenden Simon Dosser mit sich. Der 18-Jährige, der mit einem Lawinenverschüttetensuchgerät ausgestattet war, wurde unter rund einem Meter Schnee begraben. Sein Begleiter setzte sofort einen Notruf ab. Obwohl die Einsatzkräfte rasch vor Ort waren, konnten sie den jungen Schenner trotz seiner guten Ausrüstung nur noch tot aus den Schneemassen bergen. <h3>\r\nSimon hinterlässt seine Mutter, seinen Vater und seine Schwester Lena<\/h3>Simon Dosser hinterlässt seine Mutter Birgit Dosser, seinen Vater Robert Brunner und seine um drei Jahre ältere Schwester Lena. Die Mutter führt das „Dahoam Refugium & Chalet“ an der Pichlerstraße in Schenna. Der 18-Jährige machte eine Ausbildung zum Maschinenbauschlosser in Lana bei der Windegger Maschinen GmbH.<BR \/><BR \/>Simon Dosser war ein leidenschaftlicher junger Mann. Er machte alles mit Herz, war freiheitsliebend, kontaktfreudig und hilfsbereit. Er hatte einen großen Freundeskreis in Schenna und außerhalb.<BR \/><BR \/>Der junge Mann liebte die Natur, die Berge, im Sommer wie im Winter. Sein Lieblingssportgerät war das Splitboard. Mit seiner Freundin und seiner Familie war er gerne mit dem Rad in den Bergen unterwegs. Seine Leidenschaft für die Berge wurde ihm nun zum Verhängnis.<BR \/><BR \/>Bürgermeisterin Annelies Pichler versicherte der Familie die große Anteilnahme der Gemeindeverwaltung. Sie und die ganze Dorfgemeinschaft seien in dieser schweren Zeit in Gedanken bei der Familie.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/trauer.bz\/traueranzeige\/simon-dosser-09-02-2026" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Auf trauer.bz können Sie eine digitale Kerze für den Verstorbenen anzünden.<\/a>