Trauer um Simon Forer

Der Verschüttete wurde am Freitagabend nach einer Suchaktion gefunden. - Foto: © BRD Sand in Taufers

Forer war unter anderem Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr von Mühlen und im Ort und darüber hinaus bekannt und beliebt.Der junge Mann verlor nach einem tragischen Lawinenunglück sein Leben (STOL hat berichtet) Forer war am Freitag am Speikboden im Pustertal von einer Lawine verschüttet worden. Um etwa 19.30 Uhr hatten die Einsatzkräfte die Suche nach dem vermissten Tourengeher aufgenommen, nachdem seine Freundin Alarm geschlagen hatte. Gegen 22.30 Uhr fanden sie S. F. schließlich schwer verletzt unter einer Lawine.Unter Reanimation wurde das Unfallopfer in sehr kritischem Zustand in das Krankenhaus von Bruneck gefahren. Leider blieben alle Bemühungen von Ärzten und Pflegern vergeblich: Kurz nach Mitternacht erlag der 32-Jährige aus Sand in Taufers seinen schweren Verletzungen.