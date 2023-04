Ridnaun: Trauer um Walter Eisendle (53)

Walter Eisendle hatte am gestrigen Karfreitag nahe des ehemaligen Bauerhofes seiner Familie mit einem Einachser Holz transportieren wollen.Deshalb war er am Nachmittag in steilem Gelände auf einer Forststraße unterwegs. Dabei kam es kurz vor 15.30 Uhr zu dem tragischen Unglück. Aus noch ungeklärter Ursache verlor Eisendle auf einer Forststraße die Kontrolle über den Einachser.Das Fahrzeug überschlug sich und Eisendle wurde vom Einachser abgeworfen. Er dürfte auf der Stelle tot gewesen sein.Um Walter Eisendle trauern vor allem seine 5 Geschwister mit Familien.